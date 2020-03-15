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Бой Ломаченко – Лопес оказался на грани переноса из-за коронавируса

15 марта, 19:53

Богдан Юрков

Один из самых ожидаемых поединков нынешнего года должен был бы состояться в Нью-Йорке 30 мая

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой чемпиона WBC, WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко против чемпиона IBF американца с гондурасскими корнями Теофимо Лопеса, запланированный на 30 мая в Нью-Йорке, может быть перенесен из-за коронавируса.

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"Арена "Мэдисон-сквер-гарден" собиралась дать крупную гарантию, чтобы заполучить этот бой. Если не будет зрителей, то это предложение станет неактуальным. Мы ничего не можем сделать. Разве что объяснить сложившуюся ситуацию бойцам", – приводит слова Боба Арума инсайдер Майк Коппинджер

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес / Фото: Instagram

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Интересно, что ранее кум Василия Ломаченко Александр Усик заявил, что подхватил вирус."Вот прям откровенно хочу сказать. Я болен. И могу рассказать, чем. Новый виток вируса, им болеют многие люди, хотя до конца этого не знают. Но я узнал. Это хэппивирус", – сказал Усик, поединок которого с британцем Дереком Чисорой назначен на 23 мая, в Лондоне. Относительно вероятности его переноса пока заявлений не было.

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Нью-Йорк Василий Ломаченко коронавирус Теофимо Лопес

Источник: ua.tribuna.com

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