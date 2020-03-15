В украинском хоккее отказались от рукопожатий из-за коронавируса: смотрите, что придумали вместо этого

Игроки херсонского "Днепра" и харьковского "Динамо" после игры обменялись "ударчиками" крага в крагу

Сегодня, 15 марта, в Херсоне состоялся второй поединок четвертьфинальной серии Украинской хоккейной лиги между местным "Днепром" и харьковским МХК "Динамо". В рамках этой встречи "щуки" разгромили харьковский клуб (12:0) и вышли в полуфинал плей-офф. Отметим, что матч проходил без зрителей в связи с мерами, вызванными угрозой эпидемии коронавирусной инфекции в Украине.

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Также, для того чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, дирекцией Украинской хоккейной лиги было принято решение отказаться от послематчевых рукопожатий. Вместо этого игроки херсонского "Днепра" и харьковского "Динамо", двигаясь навстречу другу, благодарили соперника за игру ударом крага в крагу (краги – это хоккейные перчатки).

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Как мы писали ранее, чемпионат Украины по хоккею продолжается на стадии плей-офф, но зрителей на трибуны уже не пускают.

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