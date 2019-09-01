Бой с "убийцей" и зависимость от промоутера: что говорил Ломаченко после победы над Кэмпбеллом

Боксер из Украины оценил свой бой с Ломаченко и рассказал о планах на будущее

Василий Ломаченко / Фото: Reuters

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO и WBC в легком весе украинец Василий Ломаченко подвел итоги своей победы над британцем Люком Кэмпбеллом. Напомним, вчера в Лондоне Ломаченко победил Кэмпбелла единогласным решением судей – 119-108, 119-108, 118-109.

Полная запись боя Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне

Украинец признался, что рад тяжелой победе, хотя и не показывал этого на публике. Также Вася оценив свой бой по 10-бальной шкале.

"Было непросто, его руки были слишком длинными. Это было очень тяжело. Что значит радость? Какая она должна быть? Я должен сейчас прыгать здесь? Радость у меня внутри. Хочу посмотреть свой бой, тогда я пойму, что произошло. Но сейчас я могу оценить себя на 7 из 10", – сказал Ломаченко.

В следующем поединке Ломаченко желает встретится с американо-гондурасским боксером Теофимо Лопесом, который 14 декабря попытается отобрать пояс IBF у Ричарда Комми.

"Конечно, теперь хочу бой с одним парнем – Теофимо Лопесом, – сказал Ломаченко. – Однако не думаю, что он победит Ричарда Комми".

Напомним, что ранее Теофимо Лопес-старший заявил в лицо Ломаченко в ресторане Нью-Йорка, что его сын "убьет" украинца, если их встреча в ринге состоится.

Ломаченко не остался в стороне и ответил на угрозы со стороны семейки потенциального соперника. "Лопес слишком много говорит, наговорил много нехороших вещей в мой адрес. Знаете, он выглядит клоуном, как и его отец. Они два комика", – заявил украинец.

Впрочем, Ломаченко сделал еще одно странное заявление, касающееся его следующего боя. Украинец признался, что хочет чемпионский бой, но все зависит его его промоутера: "Далее, IBF – это мой титул. Я хочу драться дальше, но я зависим от Боба Арума".

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