Бойцу из Никарагуа не сделали документы и теперь Бурсака в ринге ждет россиянин

Макс Бурсак / Фото: K2 Promotions

Украинский боксер второго среднего веса Макс Бурсак (35-6-2, 16 КО) получит нового соперника на бой в рамках вечера бокса в Броварах, который состоится 22 февраля. Напомним, что Бурсак будет боксировать в андеркарде поединка Беринчик – Сармиенто. Ранее мы писали, что определился соперник Беринчика на чемпионский бой – аргентинец, который младше Дениса на пять лет.

Макс Бурсак/Фото Eye of the Tiger M

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Представитель Никарагуа Пабло Мендоса (9-4, 9 КО), который изначально должен был стать оппонентом украинца, не может вылететь в Украину из-за проблем с документами. Вместо него оппонентом Бурсака должен стать малоизвестный россиянин Максим Смирнов (8-5-3, 4 КО), которого в команде нашего боксера рассматривают как замену Мендосе.

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Напомним, что свой предыдущий поединок Бурсак провел 7 декабря в Монреале против бывшего чемпиона мира Давида Лемье. В логове опытного противника украинец проиграл раздельным решением судей. Отметим, что ранее Бурсак анонсировал подписание контракта сразу на два боя с Лемье. Предварительно проведение матча-реванша должно состоятся в апреле 2020 года.

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