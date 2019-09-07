Бойня в UFC Нурмагомедов – Порье: когда начало и где смотреть

Нурмагомедов и Порье во время дуэли взглядов / Фото: Getty Images

Сегодня в Абу-даби состоится бойцовское шоу UFC 242, главным событием которого станет возвращение в октагон российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе будет защищать свой титул в поединке против временного чемпиона американца Дастина Порье. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция боя Нурмагомедов – Порье.

Свой предыдущий поединок Нурмагомедов провел еще 7 октября 2018 года, когда в скандальном поединке победил Конора Макгрегора. Сразу после поединка Хабиб устроил драку вне ринга, за что получил девятимесячную дисквалификацию. Всего россиянин провел 27 боев в октагоне и все выиграл.

Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов

Его соперник Дастин Порье имеет в активе 25 побед при пяти поражениях. В 2014 году американец встречался с Макгрегором, но проиграл ирландцу. С тех пор он потерпел только одно поражение (Майклу Джонсону) и сейчас имеет серию из пяти побед подряд, если не считать аннулированный бой с Эдди Альваресом, который был признан несостоявшимся из-за того, что соперник нанес лежащему Порье удары коленом по голове.

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В апреле текущего года единогласным решением судей победил Макса Холлоуэя и завоевал титул временного чемпиона UFC.

Видео с открытой тренировки Порье:

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Тренировка Дастина Порье

Накануне боя боксеры вложились в лимит весовой категории (до 70,3 кг), правда, Нурмагомедов сделал это с трудом. Ему пришлось полностью раздеться, чтобы сделать вес.

Букмекеры считают Нурмагомедова фаворитом поединка. Так, коэффициент на победу российского бойца составляет 1.28, тогда как ставку на победу Порье можно сделать с коэффициентом 4.10. Таким образом, вероятность победы Хабиба Нурмагомедова оценивается в 76 процентов.

Бойцовское шоу разделено на две части. Первая начнется еще в 16:00, когда разогревать публику выйдут малоизвестные бойцы. А главные бои пройдут, начиная с 21:00. Ориентировочное время начала поединка Нурмагомедов – Порье – 23:00 по киевскому времени.

Смотреть бой Нурмагомедов – Порье:

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