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Будет королем: Усик заявил, за сколько боев завоюет все титулы в супертяжелом весе

24 июля, 11:04

Пальцев одной руки хватит, чтобы сосчитать ступеньки Усика к званию абсолютного чемпиона: заявление боксера

Александр Усик
Александр Усик. Фото: Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) поделился своими видами на супертяжелый дивизион, в котором он намерен дебютировать этой осенью. Напомним, весенний поединок украинца против Карлоса Такама сорвался из травмы бицепса у Усика. Теперь британский промоутер Эдди Хирн предлагает Усику дебютировать в хэвивейте 14 сентября - в андеркарте поединка Геннадия Головкина.

"Только Богу известно, сколько мне боев нужно провести, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Чтобы все пояса завоевать, думаю, понадобится четыре боя, – с улыбкой заявил Александр Усик. - Рассматриваю ли я Чисору, как одного из будущих оппонентов? Почему бы и нет, я недавно видел его в ресторане, мы очень тепло пообщались, пожали друг другу руки и разошлись. Это проблема Эдди Хирна, не моя и не Дерека. Хочет ли Хирн этого боя? Думаю, нет, он даже не хочет, чтобы Вася дрался с Люком Кэмбпеллом", – рассмеялся Усик.

Смотрите видео одной из свежих тренировок Усика

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

Напомним, в эти дни как Усик, так и Ломаченко занимаются своей раскруткой для британской публики. Как мы писали, накануне Усику прилетела "ответка" от Ломаченко. Звезды украинского бокса устроили баттл нокаутирующих ударов по "девяткам" на поле в Лондоне, забивая голы в футбольные ворота кулаками.

Также сообщалось, что Усик посвятил стих погибшему российскому боксеру. Максиму Дадашеву было 28 лет. Россиянин умер после травм, полученных в бою с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.

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Тег бокс, Александр Усик, Эдди Хирн

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XSport

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