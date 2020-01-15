Бывшему чемпиону мира Энди Руису предложили миллион за бой с другом Владимира Кличко

Руис, Хирн и Джошуа / Фото: Reuters

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории Энди Руис-младший получил солидное предложение о проведении еще одного крупного боя. Напомним, летом прошлого года мексиканец с американским паспортом неожиданно нокаутировал британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по версиям IBF, WBO и WBA. Но в декабре Джошуа взял реванш у Руиса в Саудовской Аравии и вернул свои пояса.

На этот раз один из самых известных промоутеров в профессиональном боксе Эдди Хирн хочет свести Руиса с еще одним своим подопечным – британцем Диллианом Уайтом. За это Хирн обещает экс-чемпиону семизначную сумму, то есть, минимум миллион долларов. Темнокожий британец ямайского происхождения Уайт является официальным претендентом на чемпионский бой по версии WBC. Но пока что там отношения будут выяснять Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри. Их встреча состоится 22 февраля, а накануне на пресс-конференции Фьюри пообещать съесть Уайлдера.

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Вероятный бой Диллиана с Руисом может состояться в конце марта или начале апреля в Великобритании. На днях Уайт рассказал, что пребывая в тренировочном лагере видел, как Владимир Кличко отправил в нокаут Деонтея Уайлдера. Британец даже хвастался фото с украинским боксером. В своей карьере Уайт выиграл 27 боев, а уступил всего в одном – Джошуа четыре года назад.

Смотрите, как Энди Руис проводил тренировку

Энди Руис на тренировке Видео: Instagram

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