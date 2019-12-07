Бой Джошуа – Руис: онлайн трансляция реванша

"Столкновение в дюнах", или все, что нужно знать о поединке Энтони Джошуа и Энди Руиса

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Последний большой бой 2019 года: британец Энтони Джошуа против американца мексиканского происхождения Энди Руиса. Полгода назад "толстяк" Руис сенсационно отобрал чемпионские пояса у атлетичного Джошуа, так что нынешняя встреча – реванш. На кону будут стоять титулы WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе. Мы проведем онлайн боя Джошуа – Руис с яркими фото, видео-повторами, комментариями и оценками каждого раунда.

Джошуа – Руис

ДЖОШУА – РУИС: КТО ФАВОРИТ. Как рассказали нам в одной из букмекерских контор, ставки на боксеров распределились так: 65 процентов на Джошуа, несмотря на поражение в первом поединке, и 35 процентов на Руиса. Британец – фаворит реванша, коэффициент на победу Энтони Джошуа составляет 1.40, тогда как ставку на Руиса можно сделать с котировкой 2.90, а на ничью – 28.0. Таким образом, букмекеры определили такую вероятность исхода: победа Джошуа 65 процентов, победа Руиса 32 процента, ничья 3 процента.

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Смотрите яркие моменты первой встречи Джошуа и Руиса, завершившейся едва ли не главной сенсацией года:

ДЖОШУА – РУИС: СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЮТ БОКСЕРЫ. Гонорары главным участникам вечера бокса в Саудовской Аравии огромные – в сумме британец и американец получат 100 миллионов евро! Причем претенденту Джошуа достанется 88 миллионов, а чемпиону мира Руиса – 12 миллионов. Правда, из этих сумм будут уплачены налоги.

ДЖОШУА – РУИС: ВЗВЕШИВАНИЕ ПЕРЕД БОЕМ. "Толстяк" Руис удивил болельщиков и экспертов. Несмотря на заявления о сгонке веса чемпион показал на весах внушительные 128,4 кг! Атлетичный Джошуа завесил 107,5 кг. Таким образом, разница в весе между соперниками – более 20 килограмм!

"Ни один супертяжеловес никогда не входил в защиту титула тяжелее, чем Энди Руис. За исключением Николая Валуева, который весил не менее 140 кг в каждой защите двух титулов, которые проводил в 2000-х", – написал у себя в Twitter журналист ESPN Дан Рафаэль

ДЖОШУА – РУИС: СРАВНЕНИЕ БОКСЕРОВ. 30-летний Энтони Джошуа за свою карьеру провел 23 боя: 22 победы (21 нокаутом) и 1 поражение (Руису). Рост британского супертяжеловеса – 198 см, размах рук – 208 см. Занимает третье место в рейтинге действующих боксеров этой весовой категории.

30-летний Энди Руис провел 34 поединка: 33 победы (22 нокаутом) и 1 поражение (Паркеру). Рост американского боксера – 188 см, размах рук – 188 см. Занимает второе место в рейтингу супертяжеловесов, после непобежденного Деонтея Уайлдера.

Энди Руис и Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Кстати, в андеркарте реванша Джошуа – Руис состоится поединок Поветкин – Хантер: анонс и прогноз на бой.

АНДЕРКАРТ ДЖОШУА – РУИС:

Александр Поветкин (35-2-0) — Майкл Хантер (18-1-0)

Филип Хргович (9-0-0) — Эрик Молина (27-5-0)

Диллиан Уайт (26-1-0) — Мариуш Вах (35-5-0)

Махаммадрасул Маджидов (1-0-0) — Том Литтл (10-7-0)

Зухар аль-Кватани (7-0-0) — Омар Дусари (7-0-1)

Диего Пачеко (7-0-0) — Селемани Саиди (20-15-5)

Иван Прайс (1-0-0) — Сведи Мохамед (12-6-2)

Маджид аль-Нагби (3-0-0) — Илья Беруашвили (8-12-0)

А накануне боя толстяк Энди Руис объяснил, почему он еще больше "раскабанел" перед реваншем с Джошуа. Мексиканец рассчитывает, что удар, которым он нокаутировал британца в июне, теперь будет нести еще большую силу.

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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