Чемпион мира Шелестюк не согласился с экспертом и отдал победу Рамиресу в бою с Постолом

При этом Тарас заявил, что гордится тем, как бился за титул его друг Виктор

Авторитетные в мире бокса люди продолжают высказывать свое мнение о чемпионском бое в первом полулегком весе, в котором минувшей ночью американец Хосе Рамирес победил украинца Виктора Постола по очкам. Некоторые считают, что, по крайней мере, ничью наш ветеран заслужил.

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Бывший претендент на чемпионский пояс Иван Редкач считает, что судьи ограбили Постола в бою с Рамиресом. Хорошо известный американский журналист Майк Коппинджер заявил, что насчитал ничью 114:114, и предложил высказать свое мнение боксерам. Одним из первым откликнулся 34-летний уроженец Макеевки Тарас Шелестюк. Украинец становился чемпионом мира среди любителей, но в профессионалах до титульного боя пока не дошел, хотя выиграл все 18 поединков в весе до 66,7 кг. Спортсмен, живущий в Калифорнии, все же победителем считает Хосе, отдав должное соотечественнику:

"Близкий бой, но Рамирес победил. Горжусь своим другом Постолом".

Сам Тарас в ближайшее время жаждет выйти на чемпионский поединок, надеясь на своих промоутеров в США.

Вашему вниманию – полное видео боя Постол – Рамирес.

Смотрите, как украинец Далакян защитил титул чемпиона мира в Киеве:

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