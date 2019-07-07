Чемпион UFC и его соперник после боя покинули арену на инвалидных креслах

Джон Джонс и Тиаго Сантос не смогли самостоятельно покинуть арену после жесткого поединка в Лас-Вегасе

Джон Джонс победил Тиаго Сантоса. Фото AFP

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс раздельным решением судей победил бразильца Тиаго Сантоса в главном титульном бою в рамках турнира UFC 239 в Лас-Вегасе. После поединка обоих бойцов с территории стадиона увезли на инвалидных креслах.

В январе этого года Джонс повторно провалил допинг-тест, в его крови снова были обнаружены следы стероидов. Несмотря на это, американец вновь вышел в октагон уже 2 марта и успешно защитил титул чемпиона UFC.

Напомним, что в другом поединке в рамках шоу UFC 239 Хорхе Масвидаль организовал самый быстрый нокаут в истории UFC – он победил соотечественника Бена Аскрена за пять секунд. Масвидаль нокаутировал Аскрена коленом в прыжке.

Добавим, что "Хищник" из Камеруна за минуту уничтожил экс-чемпиона UFC Джуниора "Цыган" дос Сантоса. За эффектную победу на бразильским визави Фрэнсис Нганну получил бонус в размере 50 тысяч долларов.

Как мы писали ранее, экс-чемпион UFC устроил драку в стриптиз-клубе. По словам владельца клуба, 40-летний американец Би Джей Пеннбыл очень пьян и вел себя шумно. Пенна вывели из бара, однако спортсмен оказал сопротивление на выходе, свалив одного из охранников на пол и начав избивать его. Второй охранник пытался разнять драку, однако Пенн тут же набросился на него и взял на удушающий прием.

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