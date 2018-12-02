Чемпиона спасли нокдауны: судейские записки боя Уайлдер – Фьюри

В Лос-Анджелесе завершился бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Обладатель титула по версии Всемирного боксерского совета Деонтей Уайлдер с трудом сохранил свой пояс в поединке против бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри.

Спасли Уайлдера от потери титула два нокдауна в конце встречи. Именно этих очков Деонтею хватило, чтобы судьи зафиксировали ничейный результат. По итогам 12 раундов один рефери отдал победу Уайлдеру – 115-111, второй увидел преимущество Фьюри – 114-110, а третий насчитал ничью – 113-113. Итоговая ничья, которая позволила Деонтею остаться с поясом. И, скорее всего, соперники проведут реванш.

32-летний Деонтей Уайлдер провел 41 бой в профи – 40 побед (39 нокаутом) и 1 ничья.

30-летний Тайсон Фьюри провел на профессиональном ринге 28 боев – 27 побед (19 нокаутом) и 1 ничья.

Напомним, что сегодня уже один чемпионский бой завершился. Украинец Александр Гвоздик стал чемпионом мира по версии WBC, нокаутировав Адониса Стивенсона.