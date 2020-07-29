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Чисора крайне неприлично отреагировал на танец Усика в трусах: фото

29 июля, 18:39

Олег Люлька Олег Люлька

Скандальный британский боксер отметился очередной выходкой, показав украинцу средний палец

Дерек Чисора, с которым в октябре собирается провести свой второй бой в супертяжах Александр Усик, жестко наехал на украинца. Скандальный британский боксер посредством соцсетей показал крымчанину средний палец в ответ на танец в трусах, видео которого накануне выложил Усик. Напомним, Александр подписал его следующим образом: "Танцую, тренируюсь и жду не дождусь боя с Дереком".

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Чисора в качестве реакции не нашел ничего лучшего, как "послать" Усика при помощи всем известного жеста. Никаких слов при этом 36-летний британец, в свое время побежденный Виталием Кличко, не использовал.

Болельщики бокса по-разному отреагировали на очередную выходку Дерека Чисоры, который в свое время плюнул в лицо Владимиру Кличко и отвесил пощечину Виталию. "Чисора поплатится за это", "Дерек, ты классный парень, но Усик будет молотить твою голову все 12 раундов", – пишут одни. "Усик был королем крузервейта. Но в супертяжелом весе, думаю, Дерек его "сделает", – считают другие.

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Ранее мы писали, что Александр Усик продолжает подготовку к поединку против британца Дерека Чисоры, но пока не знает, когда же состоится бой. В недавнем интервью Усик признался, что готов боксировать даже без зрителей.

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боксеры Александр Усик Дерек Чисора жест средний палец

Источник: Сегодня|Спорт

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