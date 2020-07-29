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Ломаченко "нокаутировал" Гондурас: опубликован рейтинг лучших легковесов планеты

29 июля, 16:54

Олег Люлька Олег Люлька

Украинский боксер занял первое место в престижном списке, обставив своего будущего визави Теофимо Лопеса

Украинский чемпион WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко назван лучшим легковесом мира. Двукратный олимипийский чемпион из Белгород-Днестровского возглавил престижный рейтинг от издания Boxingtalk, опередив в нем своего будущего визави – непобедимого американца с гондурасскими корнями Теофимо Лопеса. Кстати, Ломаченко уже наметил следующую цель в случае победы над Лопесом.

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Интересно, что на 35-м месте в рейтинге лучших легковесов планеты расположился еще один украинец – Денис Беринчик, который, напомним, живет надеждой сразиться в ринге с Ломаченко.

ТОП-10 легковесов мира по версии Boxingtalk

  • 1. Василий Ломаченко
  • 2. Теофимо Лопес
  • 3. Джервонта Дэвис
  • 4. Дэвин Хэйни
  • 5. Хавьер Фортуна
  • 6. Хорхе Линарес
  • 7. Ричард Комми
  • 8. Люк Кэмпбелл
  • 9. Эммануэль Тагое
  • 10. Ли Селби
  • ...35. Денис Беринчик

Лопес vs Ломаченко

Лопес vs Ломаченко / Фото: Boxing Scene

"Первое место Василия Ломаченко в категории до 135 фунтов не подлежит обсуждению. Украинская суперзвезда провела четыре поединка в легком весе, три из которых против оппозиции высшего уровня. В следующем бою он поспорит с молодым стрелком Теофимо Лопесом за пояс IBF – единственный большой титул, отсутствующий в коллекции Ломы", – пишет Boxingtalk

"Притом что Ломаченко является бесспорным "шерифом в городе", Лопес на данный момент – четкий номер "2". У 22-летнего чемпиона IBF из Нью-Йорка был феноменальный 2019 год: четыре больших победы, включая отбор титула у Ричарда Комми. Если вы пропустите поединок Ломаченко – Лопес, дата которого пока не объявлена, даже не смейте называть себя фанатом бокса", – добавляет Boxingtalk

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Василий Ломаченко – Теофимо Лопес

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес / Фото: Instagram

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Ранее мы писали, что еще один чемпион мира резко захотел подраться с Ломаченко. Мексиканец Мигель Берчельт, владеющий поясом в весе до 59 кг, ищет боя с украинцем.

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