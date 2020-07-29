Ломаченко "нокаутировал" Гондурас: опубликован рейтинг лучших легковесов планеты

Украинский чемпион WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко назван лучшим легковесом мира. Двукратный олимипийский чемпион из Белгород-Днестровского возглавил престижный рейтинг от издания Boxingtalk, опередив в нем своего будущего визави – непобедимого американца с гондурасскими корнями Теофимо Лопеса. Кстати, Ломаченко уже наметил следующую цель в случае победы над Лопесом.

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Интересно, что на 35-м месте в рейтинге лучших легковесов планеты расположился еще один украинец – Денис Беринчик, который, напомним, живет надеждой сразиться в ринге с Ломаченко.

ТОП-10 легковесов мира по версии Boxingtalk

1. Василий Ломаченко

2. Теофимо Лопес

3. Джервонта Дэвис

4. Дэвин Хэйни

5. Хавьер Фортуна

6. Хорхе Линарес

7. Ричард Комми

8. Люк Кэмпбелл

9. Эммануэль Тагое

10. Ли Селби

...35. Денис Беринчик

Лопес vs Ломаченко / Фото: Boxing Scene

"Первое место Василия Ломаченко в категории до 135 фунтов не подлежит обсуждению. Украинская суперзвезда провела четыре поединка в легком весе, три из которых против оппозиции высшего уровня. В следующем бою он поспорит с молодым стрелком Теофимо Лопесом за пояс IBF – единственный большой титул, отсутствующий в коллекции Ломы", – пишет Boxingtalk

"Притом что Ломаченко является бесспорным "шерифом в городе", Лопес на данный момент – четкий номер "2". У 22-летнего чемпиона IBF из Нью-Йорка был феноменальный 2019 год: четыре больших победы, включая отбор титула у Ричарда Комми. Если вы пропустите поединок Ломаченко – Лопес, дата которого пока не объявлена, даже не смейте называть себя фанатом бокса", – добавляет Boxingtalk

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Василий Ломаченко – Теофимо Лопес / Фото: Instagram

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Ранее мы писали, что еще один чемпион мира резко захотел подраться с Ломаченко. Мексиканец Мигель Берчельт, владеющий поясом в весе до 59 кг, ищет боя с украинцем.

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