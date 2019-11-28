Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,4

"Цыганский король" эмоционально отреагировал на шокирующий успех в битве с "Доктором стальной молот"

28 ноября, 16:51

Тайсон Фьюри сенсационно победил легендарного украинца

Владимир Кличко и Тайсон Фьюри

Владимир Кличко и Тайсон Фьюри / Фото: AFP

Реклама

Британский боксер Тайсон Фьюри вспомнил о победе в поединке с украинцем Владимиром Кличко.

Читайте также: "Цыганский король" сошел с ума и бросил вызов Санта-Клаусу

"В это день я побил одного из самых доминирующих чемпионов в супертяжелом весе в истории Владимира Кличко. Я буду помнить это всю свою жизнь. 28/11/2015", – написал Фьюри в Instagram.

Фьюри победил Кличко ровно четыре года назад, 28 ноября 2015 года, и отобрал у него чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO, а также звания чемпиона мира по версии журнала The Ring и линейного чемпиона мира.

Напомним, что на 22 февраля 2020 года у Фьюри запланирован реванш с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходил реслинг-турнир промоушена WWE Crown Jewel. В одном из поединков шоу в лиге дебютировал экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри. Его соперником был Брон Строуман. Фьюри сумел одержать досрочную победу.

Смотрите, что о Фьюри рассказывал генеральный директор К2 Promotin Александр Красюк

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Владимир Кличко Тайсон Фьюри

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вырубил одним ударом: смотрите видео нокаута в бою Уайлдер – Ортис
Вырубил одним ударом: смотрите видео нокаута в бою Уайлдер – ОртисБокс
"Больной человек": Макгрегор выложил фото "весом" 213 кг, показав, как меняется его телоБокс
Уайлдер – Ортис: чемпион защитил титул, победив нокаутом
Уайлдер – Ортис: чемпион защитил титул, победив нокаутомБокс
Уайлдер бил на силу меньше, но точнее: статистика ударов боя против Ортиса
Уайлдер бил на силу меньше, но точнее: статистика ударов боя против ОртисаБокс
Уайлдер – Ортис: во сколько и где смотреть битву за бывший титул Виталия Кличко
Уайлдер – Ортис: во сколько и где смотреть битву за бывший титул Виталия КличкоБокс
Уайлдер оказался легче Ортиса почти на 8 кг: результаты взвешивания
Уайлдер оказался легче Ортиса почти на 8 кг: результаты взвешиванияБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...