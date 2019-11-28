"Цыганский король" эмоционально отреагировал на шокирующий успех в битве с "Доктором стальной молот"

Владимир Кличко и Тайсон Фьюри / Фото: AFP

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Британский боксер Тайсон Фьюри вспомнил о победе в поединке с украинцем Владимиром Кличко.

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"В это день я побил одного из самых доминирующих чемпионов в супертяжелом весе в истории Владимира Кличко. Я буду помнить это всю свою жизнь. 28/11/2015", – написал Фьюри в Instagram.

Фьюри победил Кличко ровно четыре года назад, 28 ноября 2015 года, и отобрал у него чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO, а также звания чемпиона мира по версии журнала The Ring и линейного чемпиона мира.

Напомним, что на 22 февраля 2020 года у Фьюри запланирован реванш с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходил реслинг-турнир промоушена WWE Crown Jewel. В одном из поединков шоу в лиге дебютировал экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри. Его соперником был Брон Строуман. Фьюри сумел одержать досрочную победу.

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