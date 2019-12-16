"Цыганский король" нашел нового "предводителя", который тесно связан с Владимиром Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал имя нового тренера. Ранее мы писали, что "Цыганский король" остался без "барона" – Фьюри в поисках чего-то нового.
Им стал американский специалист Шугар Хилл, который является племянником легендарного Эмануэля Стюарда.
"Старая команда возвращается и набирает темп. Давайте же начнем игру", – написал Фьюри у себя Instagram.
Ранее Хилл тренировал Адониса Стивенсона и Чарльза Мартина. С Фьюри он знаком с 2010 года, когда британец сотрудничал со Стюардом.
Сам Стюард умер в 2012 году в возрасте 69-ти лет. Он тренировал ряд великих чемпионов, среди которых Владимир Кличко, Леннокс Льюис и Эвандер Холлифилд.
Ранее мы рассказывали, что промоутер Джошуа назвал главного кандидата на следующий бой с его подопечным. Эдди Хирн считает, что сначала Энтони встретится с Пулевым, а затем – с Усиком.
Отметим, что Владимир Кличко претендует на место в Зале славы. Украинский боксер Владимир Кличко может попасть в Международный зал боксерской славы уже в 2020 году, поскольку изменились правила отбора претендентов.
Ночной серфинг по Днепру от Владимира Кличко:
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