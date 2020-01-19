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"Цыганский король" назвал Усика "ноунеймом" и отказался с ним драться

19 января, 12:13

Тайсону Фьюри не интересен бой с украинцем

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри / Фото: AFP

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что проведет еще 3 поединка, после чего завершит карьеру. В планы Тайсона входят Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа и Диллиан Уайт. Однако Фьюри не хочет драться с Александром Усиком.

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По словам Фьюри, он не планирует драться с Усиком, поскольку в поединке с украинцем не удастся заработать солидный гонорар.

"Усика нет в моем списке. Он неизвестен. Никому это не интересно. Денег на этом не заработаешь. Зачем мне бой против него? Он маленький тяж, иностранец, который плохо говорит на английском, и, в любом случае, никому это не интересно. Я хочу больших боев, которые интересны публике, и это не такой бой", – рассказал Фьюри.

Также в недавнем интервью Фьюри разъяснил, за счет чего собирается нокаутировать Уайлдера.

Интересно, что в конце прошлого года Тайсон Фьюри перед повторным боем с Уайлдером взял себе тренером Конора Макгрегора.

Смотрите, как Уайлдер и Фьюри вели себя на пресс-конференции

Пресс-конференция Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри Видео: Reuters

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Источник: Boxing Scene

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