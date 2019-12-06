"Цыганский король" рвется в смешанные единоборства: президент UFC оценил перспективы боксера

Тайсон Фьюри умеет создавать шоу/ Фото WWE

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Президент UFC Дана Уайт высказался о возможном дебюте Тайсона Фьюри в смешанных единоборствах.

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"Это интересная история. Мы с Фьюри уже общались на эту тему. Он действительно заинтересован в том, чтобы попробовать себя в смешанных единоборствах. Я уважаю его желание. Посмотрим, что из этого получится. Пока ему нужно сосредоточиться на боксе. Его ждет реванш против Уайлдера. Это очень большое событие", – сказал Уайт.

Ранее мы рассказывали, что 31 октября в Эр-Рияде на реслинг-турнир промоушена WWE Crown Jewel в одном из поединков шоу в лиге дебютировал экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри. Его соперником был Брон Строуман, которого британец победил досрочно.

Видео нокаута

Рефери вскинул в воздух руку Тайсона!

Также мы писали, что 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов одержал победу над американцем Порье в титульном бою. Позже появилась информация, что следующим соперником россиянина может стать Тони Фергюсон.

Смотрите рассказ чемпиона мира по версии WBA украинца Артема Далакяна о боях между боксерами и представителями смешанных единоборств:

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