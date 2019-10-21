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Цыганскому королю мало реслинга, он хочет захватить мир ММА

21 октября, 12:52

Фьюри хочет попробовать себя и в других видах спорта

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

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Линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри готовится к грядущему дебюту в рестлинге. "Цыганский король" в рамках шоу WWE Crown Jewel подерется против рестлера Брона Строумэна. Ранее мы писали, что Цыганский Король проверил состояние Усика перед боем Гвоздик – Бетербиев.

Также Фьюри утверждает, что готов взяться за другие боевые искусства.

"Я покорю все виды боевых искусств. Каким бы видом спорта вы не занимались, бойтесь, ведь "Цыганский король" близко! Я ворвусь в ваш спорт, что бы это ни было. Я буду там! Я захвачу мир ММА! Как я выгляжу? На миллион долларов. И пахну тоже на миллион долларов", – сказал Фьюри в комментарии TMZ.

Ранее бывший чемпион мира в супертяжелом весе назвал своего оппонента бомжом и пообещал с ним поквитаться.

Ранее мы писали, что промоутер Боб Арум заявил, что чемпион WBC Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут два боя между собой. "Контракт подписан не только на реванш, но и на третий бой. Победитель третьего боя получит 60% от призового фонда, проигравший – 40%. Что касается второго боя, то там каждая сторона получит по 50%", – заявил Арум.

Алина Шатерникова рассказала о поведении одиозного британского боксера Тайсона Фьюри:

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бокс Тайсон Фьюри MMA

Источник: TMZ

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