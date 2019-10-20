Страшилка для Усика: россияне пригрозили украинцу первым в карьере нокаутом

В 2018-м Гассиеву хорошенько досталось от Усика / Фото: Getty Images

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Генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев попытался напугать начинающего украинского супертяжа Александра Усика, пообещав ему поражение, если он снова встретится в ринге с россиянином Муратом Гассиевым. В качестве страшилки Кремлев использовал победу техническим нокаутом представителя РФ Артура Бетербиева над украинцем Александром Гвоздиком в бою, состоявшемся на днях в Филадельфии.

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"Поздравляю Бетербиева с яркой и красивой победой. Артур – красавчик! Бетербиев показал, как дерутся настоящие чемпионы. Я изначально говорил, что у Гвоздика не будет шансов. Бетербиев в этом весе может любому составить конкуренцию, – заявил Умар Кремлев. – Сейчас мы ждем победителя дома и от федерации бокса России готовим ему приз. Подробности пока раскрывать не будем. Также хочу сказать, что то же самое ждет Александра Усика в реванше с Муратом Гассиевым – эта беготня по рингу не пройдет"

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Напомним, Александр Усик единогласным решением судей победил Мурата Гассиева в Москве летом прошлого года, став абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

Смотрите, как Усик избивал Гассиева в 2018-м

Все подробности в спецтеме Бой Гвоздик - Бетербиев

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