"В Москве насильников не ждут": Макгрегор снова проходит по делу об изнасиловании в Ирландии

Макгрегор снова под следствием / Фото: Reuters

У звезды UFC ирландского бойца Конора Макгрегора, который готов вернуться в октагон и уже намекнул на будущего соперника, снова проблемы с законом – на этот раз, по информации The New York Times, он находится под следствием из-за обвинения в изнасиловании 20-летней девушки. По утверждению пострадавшей, инцидент произошел на прошлой неделе возле дублинского паба. Макгрегор якобы изнасиловал девушку в собственном автомобиле.

Пока Конору не было предъявлено никаких обвинений, так как следствие продолжается. Но когда в переписке с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедов ирландец заявил россиянину: "Увидимся в Москве, киска", Хабиб ответил: "В Москве насильников не ждут".

Реклама

Читайте также: Обнародован новый рейтинг лучших бойцов мира, где Макгрегора обставила нокаутерша

В тренде Как Гвоздика уничтожили за один раунд: полное видео супербоя в США

В этом году в Ирландии это второе расследование сексуального насилия, связанное с Макгрегором. О первом случае стало известно в марте. Но боец не был официально обвинен. "Конор Макгрегор часто становится предметом слухов. Он категорически опровергает любые сообщения, обвиняющие его в сексуальном насилии", – заявил The Times представитель ирландца. Ранее мы писали, что Макгрегор может сесть в тюрьму на полгода за избиение мужчины в пабе.

Смотрите рассказ чемпиона мира WBA Артема Далакяна о боях между боксером и бойцом UFC.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама