Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,73
27,49

"В Москве насильников не ждут": Макгрегор снова проходит по делу об изнасиловании в Ирландии

19 октября, 22:41

Официальных обвинений звезде октагона пока не предъявили

Макгрегор снова под следствием

Макгрегор снова под следствием / Фото: Reuters

У звезды UFC ирландского бойца Конора Макгрегора, который готов вернуться в октагон и уже намекнул на будущего соперника, снова проблемы с законом – на этот раз, по информации The New York Times, он находится под следствием из-за обвинения в изнасиловании 20-летней девушки. По утверждению пострадавшей, инцидент произошел на прошлой неделе возле дублинского паба. Макгрегор якобы изнасиловал девушку в собственном автомобиле.

Пока Конору не было предъявлено никаких обвинений, так как следствие продолжается. Но когда в переписке с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедов ирландец заявил россиянину: "Увидимся в Москве, киска", Хабиб ответил: "В Москве насильников не ждут".

Реклама

Читайте также: Обнародован новый рейтинг лучших бойцов мира, где Макгрегора обставила нокаутерша

В тренде
Как Гвоздика уничтожили за один раунд: полное видео супербоя в США
Артур Бетербиев победил Александра Гвоздика

В этом году в Ирландии это второе расследование сексуального насилия, связанное с Макгрегором. О первом случае стало известно в марте. Но боец не был официально обвинен. "Конор Макгрегор часто становится предметом слухов. Он категорически опровергает любые сообщения, обвиняющие его в сексуальном насилии", – заявил The Times представитель ирландца. Ранее мы писали, что Макгрегор может сесть в тюрьму на полгода за избиение мужчины в пабе.

Смотрите рассказ чемпиона мира WBA Артема Далакяна о боях между боксером и бойцом UFC.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

изнасилование UFC Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Радивилов с сумасшедшим прыжком выиграл
Радивилов с сумасшедшим прыжком выиграл "бронзу" чемпионата мира: смотрите видеоДругие
Цыганский Король подался в рестлеры и подерется с
Цыганский Король подался в рестлеры и подерется с "большим бомжом"Бокс
Сборную Украины ждет испытание чемпионами Европы
Сборную Украины ждет испытание чемпионами ЕвропыДругие
Кениец Кипчоге установил новый мировой рекорд в марафонском беге
Кениец Кипчоге установил новый мировой рекорд в марафонском бегеДругие
Романчук взял
Романчук взял "серебро" на этапе International Swimming LeagueДругие
Верняев завоевал первую медаль в многоборье в истории Украины
Верняев завоевал первую медаль в многоборье в истории УкраиныДругие

Новости партнеров

Loading...
загрузка...