"Давайте без политики": украинский боксер оценил бой в России, в котором его чуть не засудили

Карен Чухаджян / Фото: Instagram

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23-летний украинский полусредневес Карен Чухаджян прокомментировал свою победу над не знавшим ранее поражений россиянином Сергеем Воробьевым в Калининграде. Напомним, накануне украинец Чухаджян одолел россиянина Воробьева, отомстив за угрозу из зала "Убей его!" и завладев поясом WBA International.

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"На границе меня задержали и задавали много вопросов, а в целом в России меня встретили хорошо. Турнир был организован на высочайшем уровне. Про политику я говорить не буду, – заявил Карен Чухаджян. – Что касается боя, я сделал работу и забрал свой титул. Для меня это не сенсация, я ехал сюда побеждать"

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Отметим, что перед боем букмекеры отдавали предпочтение россиянину Воробьеву, оценивая вероятность его победы в 74 процента, а выигрыша украинца Чухаджяна – всего лишь в 22 процента.

"Я был удивлен, когда увидел букмекерские котировки, – признается Карен Чухаджян. – Считал себя фаворитом этого поединка: у меня больше боев, побед, нокаутов. Я не понимаю, почему были такие котировки. Я разбил Воробьева почти во всех раундах. Честно говоря, не удивился, что один судья отдал победу Воробьеву. Никогда не нужно забывать о домашнем судействе. А когда объявили решение второго судьи, то все всё поняли", – подытожил Чухаджян

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