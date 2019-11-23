Деонтей Уайлдер делит шкуру неубитого медведя: не победив Ортиса, уже собрался биться с Руисом

Американский чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе намечает планы на будущее

Деонтей Уайлдер любит поговорить

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Рано утром в воскресенье по киевскому времени (в субботу вечером по американскому) в Лас-Вегасе пройдет грандиозный вечер бокса. Главным блюдом в нем будет битва тяжеловесов: чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера и кубинца Луиса Ортиса. К слову, онлайн боя Уайлдер – Ортис уже начался на нашем сайте.

Напомним, 34-летний Деонтей выиграл 41 поединок (40 – досрочно), а 40-летний Луис потерпел единственное поражение в 32 выходах на ринг именно он нынешнего соперника – весной минувшего года. По сути, это должен быть реванш. Однако Уайлдер настолько уверен в своей победе, что еще накануне начал разглагольствовать о грядущих планах. В частности, чемпион WBC надеется на скорую встречи в объединительном поединке с Энди Руисом – обладателем поясов трех других влиятельных организаций – WBA, IBF, WBO. Правда, у Руиса тоже запланирован реванш на 7 декабря с британским крушителем Владимира Кличко – Энтони Джошуа.

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Деонтей пока делит шкуру неубитого медведя:

"Если Руис победит Джошуа, то мы с ним определенно будем биться. Если же удача будет на стороне Джошуа, то я далеко не так уверен в объединительном бое. Энтони постоянно бегает от меня. На самом деле я – единственный боксер, который делает то, что говорит".

Кроме того, заглядывающий в будущее Уайлдер уже даже наметил свой час для выхода на пенсию: уходить с ринга он собрался через шесть лет – в 40.

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