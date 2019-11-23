Уайлдер заработает за реванш с Ортисом в три раза больше, чем его соперник

Деонтей Уайлдер / Фото: AFP

Стали известны гонорары участников главного боя вечера на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, в котором чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер будет противостоять кубинцу Луису Ортису. Уайлдер – Ортис трансляция уже доступна на нашем сайте в виде текстового онлайна.

Действующий обладатель титула Уайлдер заработает 20 миллионов долларов, гонорар Ортиса составит всего 7 миллионов долларов.

Напомним, что это будет второй бой между боксерами. В 2018 году Уайлдер нокаутировал Ортиса в 10-м раунде, хотя кубинец сумел хорошенько потрясти американца и был близок к тому, чтобы отправить Деонтея в первый нокдаун на профессиональном ринге.

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Ранее сегодня состоялось взвешивание боксеров. Уайлдер оказался легче Ортиса почти на 8 кг. При этом Деонтей набрал более двух кг, по сравнении с их первой встречей.

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Накануне боя Уайлдер посмеялся над Ортисом в дуэли взглядов перед реваншем супертяжей. "Этот бой не будет продолжаться все 12 раундов, – заявил Луис на пресс-конференции. – Либо он нокаутирует меня, либо я нокаутирую его".

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