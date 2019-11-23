Уайлдер – Ортис: во сколько и где смотреть битву за бывший титул Виталия Кличко

В Украине поединок за пояс чемпиона мира в хэвивейте покажут в прямом эфире

Уайлдер Ортис анонс боя

Утром в воскресенье, 24 ноября, чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер проведет очередную защиту титула в бою против кубинского претендента Луиса Ортиса. Поединок пройдет в Лас-Вегасе на арене MGM Grand и начнется ориентировочно в 6 утра по киевскому времени. Уайлдер – Ортис смотреть онлайн можно с помощью нашей текстовой трансляции.

34-летний Деонтей Уайлдер одержал на профессиональном ринге 41 победу, 40 из которых – нокаутом. Также на его счету ничья в поединке против Тайсона Фьюри. Чемпионский пояс, принадлежавший ранее Виталию Кличко, Уайлдер завоевал в 2015 году, победив по очкам Бермейна Стиверна, и уже успел провести девять успешных защит.

Луис Ортис в свои 40 лет имеет послужной список из 31 победы (26 – нокаутом) и одного поражения – в первом поединке с Уайлдером в 2018 году. Тогда боксеры хорошенько друг друга потрепали. Деонтей впервые отправил Луиса в нокдаун в пятом раунде, а затем окончательно вырубил соперника в 10-м. Ортис имел шанс повернуть ход поединка в седьмом раунде, но немного не дожал американца, которого от нокдауна спас гонг. Тем не менее, судьи тот раунд отдали кубинцу со счетом 10:8, хоть Уайлдер и не побывал на канвасе.

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Главный бой вечера Уайлдер – Ортис начнется примерно в 6 часов утра, в Украине его покажут в прямом эфире на телеканале Xsport. Обладатели спутникового ТВ смогут увидеть матч на канале Матч ТВ.

На разогреве мегафайта выступит непобедимый украинский боксер Виктор Славинский. Он проведет бой против американца Ригоберто Эрмосильо.

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Список андеркарта боя Уайлдер – Ортис:

Деонтей Уайлдер (41-0-1) – Луис Ортис (31-1-0)

Брэндон Фигероа (20-0-0) – Хулио Сеха (32-4-0)

Лео Санта Круз (36-1-1) – Мигель Флорес (24-2-0)

Ледуан Бартелеми (15-0-1) – Эдуардо Рамирес (22-2-3)

Виктор Славинский (10-0-1) – Ригоберто Эрмосильо (11-1-1)

Арнольд Алехандро (11-0-0) – Джон Гемино (20-12-1)

Анхель Алехандро (7-0-0) – Марк Джон Яп (30-14-0)

Омар Хуарес (5-0-0) – Кевин Шакс (3-4-3)

Хосе Мануэль Гомес (11-0-0) – Даниэль Плейрес (3-4-4)

Марселлос Уайлдер (5-1-0) – Дастин Лонг (3-4-5)

Шон Мондрагон (4-0-0) – Хуан Кентено (3-4-6)

Вито Мельницки-мл. (2-0-0) – Марклин Бэйли (3-4-7)

Ранее мы писали, что Уайлдер заработает за реванш с Ортисом в три раза больше, чем его соперник. Призовой фонд поединка за титул WBC составит 27 миллионов долларов.

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Все подробности в спецтеме Второй бой Уайлдер - Ортис

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