Деревянченко больше бил, но меньше попадал: статистика боя против Головкина

Оба боксера нанесли более 700 ударов за 12 раундов

Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин / Фото: Reuters

Опубликована статистика боя за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе между украинцем Сергеем Деревянченко и казахстанцем Геннадием Головкиным. Напомним, Головкин одержал победу решением судей. Счет судейских записок – 114:113, 115:112, 115:112. на нашем сайте есть полное видео боя Головкин – Деревянченко.

Согласно статистике, Деревянченко выбросил больше ударов, чем Головкин (738 против 720), зато точность казахстанца была немного выше (34%). Отметим, что самым боевым выдался 10-й раунд, когда оба боксера нанесли по 33 точных удара. Напомним, что в первом раунде Деревянченко побывал в нокдауне.

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Напомним, что Сергей Деревянченко после боя выглядел ужасно: оба его глаза заплыли от гематом и рассечений. Тем не менее, украинец не сдавался и до последнего боролся за чемпионский титул.

Согласно судейским запискам, с залитым кровью лицом украинец Деревянченко выиграл половину раундов у легендарного Головкина. Один из судей отдал Деревянченко победу в шести раундах, еще двое – в пяти.

Для нашего Деревянченко это поражение стало вторым в карьере. Также на его счету 13 побед (10 – нокаутом). Головкин одержал 40-ю победу в профи (35 – нокаутом), при одной ничьей и одному поражению.

Обзор бой Головкин – Деревянченко:

Смотрите, как Сергей Деревянченко готовился к чемпионскому бою:

Тренировка Деревянченко Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

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