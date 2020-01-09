Деревянченко навестил в больнице своего учителя, который побывал в коме

Корчинский тренировал Сергея с 15 лет и в свое время пригласил в "Астану"

Сергей Деревянченко с женой и сыном

Бывший претендент на пояс чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) навестил в больнице своего бывшего тренера Сергея Корчинского, который сделал из него настоящего боксера. Ранее мы писали, что Деревянченко может принять участие в новом сезоне Всемирной Суперсерии.

Корчинский тренировал Деревянченко с 15 лет, под его руководством крымчанин в 2002 году выиграл чемпионат Европы среди юношей. Позже наставник пригласил ученика в казахстанскую команду WSB "Астана Арланс", с которой в 2013 году Сергей выиграла Всемирную серию бокса, а Корчинский был признан лучшим тренером сезона.



Фото – facebook.com/A.Kulyk.Nodus

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В апреле 2018 года после словесного конфликта Корчинского ударил случайный прохожий на одной из улиц Николаева. Тренер ударился головой об асфальт, получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому, из которой вышел, но сейчас проходит сложный процесс реабилитации.

Ранее мы писали, что украинец участвовал в лучшем бою 2019 года. Авторитетный боксерский ресурс BoxingScene назвал поединок Сергея Деревянченко с казахстанцем Геннадием Головкиным поединком №1 в 2019-м.

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