"Разрушали друг друга в невероятно жестокой битве": украинец участвовал в лучшем бою 2019 года

Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин / Фото: Reuters

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Авторитетный боксерский ресурс BoxingScene назвал поединок украинского средневеса Сергея Деревянченко с казахстанцем Геннадием Головкиным лучшим боем в 2019 году. Напомним, что схватку за чемпионские пояса IBF и IBO, которая состоялась 6 октября в США, Головкин выиграл у Деревянченко решением судей, хотя и сам Сергей, и ряд специалистов считали, что украинец был достоин победы, а более титулованного GGG подтянули.

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"Головкин тогда и не подозревал, что собирается вступить в самый изнурительный бой своей карьеры. Решительный Деревянченко и бесстрашный Головкин провели следующие 11 с лишним раундов, разрушая друг друга в невероятно жестокой битве, которую поклонники бокса забудут не скоро. Оба боксера продемонстрировали железные подбородки и невероятную стойкость", – прокомментировали свой выбор журналисты BoxingScene.

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"Это была третья мировая война!" – воскликнул промоутер украинца Дибелла сразу после того, как закончился этот фантастический бой. А ранее Деревянченко рассказал, что его первый гонорар в США был 4500 долларов, а в месяц на жизнь уходит минимум 5 тысяч.

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