Деревянченко: "Первый гонорар в США – 4500 долларов, в месяц на жизнь уходит минимум 5 тысяч"

Украинский боксер рассказал, что почти 40 процентов гонора приходится отдавать другим людям

Сергей Деревянченко / Фото: Instagram

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Украинский боксер Сергей Деревянченко в эфире Youtube-шоу "ОтДушиВДушу" рассказал о своем первом гонораре в США и сколько тратит в месяц за океаном. Ранее Деревянченко сказал, почему его путают с Ломой и сколько денег просил у Альвареса.

"Первый гонорар за бой в США – 4 500 долларов. Когда у тебя такой гонорар, ты особо не тратишься в подготовке. Поначалу у меня были такие оппоненты, что я мог каждую неделю боксировать. Сколько процентов забирают? 35-40. Тренера – 10%, менеджер – 10-15%, если ты боксируешь за много поясов, то каждая Федерация забирает 3%. Промоутер ещё забирает. Налоги ещё платишь в конце года", – рассказал боксер.

Деревянченко признался, что в месяц в США уходит минимум пять тысяч долларов. Если идет подготовка к бою, траты могут увеличиться из-за определенного питания.

"Квартира – 1 300, страховка на машину – 200, сама машина – 270 долларов, это лизинг. 50 долларов – полный бак, которого хватает на неделю. "Кэмп". Когда идет подготовка, то необходимо определенное питание, в неделю долларов 500. На ребенка – 200 долларов за борьбу. Еще он учил дополнительно английский, тоже 200 долларов. Школа бесплатно", – говорит Сергей.

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Также боксер ответил на вопрос, кто из действующих украинских боксеров получил самый большой гонорар. "Не знаю. Все говорят, я, наверное", – сказал с улыбкой Сергей. По информации источника, за бой с Головкиным он заработал 5,2 миллиона долларов

Мы уже сообщали, что в конце 2020 года Деревянченко получит большой бой и громкого соперника.

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Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

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