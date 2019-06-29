Десятое "золото": Виктор Выхрист стал чемпионом Европейских игр

Украинский боксер в финале победил француза Мурада Алиева

Виктор Выхрист с тренерами. Фото: Facebook

Маленький юбилей отметила наша команда на Европейских играх в Минске. Спортсмены Украины выиграли уже десять золотых медалей! Сегодня чемпионом стал боксер-супертяж Виктор Выхрист. В категории свыше 91 кг Выхрист в финале встретился с французом Мурадом Алиевым и победил – 4:1.

Теперь на счету нашей команды на Европейских играх 37 медалей – 10 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых. Украинская сборная занимает четвертое место в общекомандном зачете.

Ранее сегодня мы сообщали, что украинский боксер Евгений Барабанов стал бронзовым призером Европейских игр в Минске. Путь в финал украинцу преградил соперник из России Харитон Агрба.

Ранее мы писали скандале о в Минске: судей Европейских игр обвиняют в том, что они помогли украинскому боксеру победить белоруса. Хозяева Евроигр считают несправедливым поражение, которое присудили Николаю Шаху в бою с Николаем Буценко.

Также мы писали, что министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит заслуженные призовые за каждую из них.

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