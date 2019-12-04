Девушка, обнажившая грудь на бейсболе, стала ринг-герл

Ранее мы рассказывали, как две знойные, пышногрудые девушки, показали прелести на бейсбольном матче.
Девушки таким жестом привлекли внимание к журналу Shagmag – рекламодатель выделил им деньги, чтобы они пожертвовали их женщинам для борьбы с раком груди.
Одной из девушек повезло еще больше: помимо денег, Джулия Роуз получила славу и приглашение на реванш ютьюб-блогеров Логана Пола и KSI в качестве ринг-герл.
Девушка очень популярна в Instagram, на нее подписано более трех миллионов пользователей.
Помимо бокса она также увлекается быстрыми машинами, и всегда пристегивается.
Также сообщалось, что матч по бейсболу в США едва не превратился в массовое побоище из-за неточного броска. Причиной инцидента стало попадание питчера "Майами" Хосе Уреньи мячом в локоть бэттера Роналда Акуньи. Мяч попал точно в кость игроку на бите, и тот был вынужден покинуть поле до конца игры.
Ранее мы писали, что самый высокий бейсболист мира, выживший после жуткого падения, скончался в результате ДТП. Спустя восемь месяцев после инцидента в Австралии голландец Лоек ван Мил погиб в результате автокатастрофы.
Как живет самый высокий подросток Украины:
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