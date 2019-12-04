Девушка, обнажившая грудь на бейсболе, стала ринг-герл

Джулия Роуз выносила таблички в матче KSI и Логана Пола

Джулия Роуз / Фото: Instagram

Реклама

Ранее мы рассказывали, как две знойные, пышногрудые девушки, показали прелести на бейсбольном матче.

Девушки таким жестом привлекли внимание к журналу Shagmag – рекламодатель выделил им деньги, чтобы они пожертвовали их женщинам для борьбы с раком груди.

Одной из девушек повезло еще больше: помимо денег, Джулия Роуз получила славу и приглашение на реванш ютьюб-блогеров Логана Пола и KSI в качестве ринг-герл.

Девушка очень популярна в Instagram, на нее подписано более трех миллионов пользователей.

Помимо бокса она также увлекается быстрыми машинами, и всегда пристегивается.

INSTAGRAM

Также сообщалось, что матч по бейсболу в США едва не превратился в массовое побоище из-за неточного броска. Причиной инцидента стало попадание питчера "Майами" Хосе Уреньи мячом в локоть бэттера Роналда Акуньи. Мяч попал точно в кость игроку на бите, и тот был вынужден покинуть поле до конца игры.

Ранее мы писали, что самый высокий бейсболист мира, выживший после жуткого падения, скончался в результате ДТП. Спустя восемь месяцев после инцидента в Австралии голландец Лоек ван Мил погиб в результате автокатастрофы.

Как живет самый высокий подросток Украины:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram