Для Усика "нарисовали" чемпионский бой без встречи с Джошуа

Украинец может встретиться с новозеландцем Паркером, если Энтони не захочет с ним биться

Украинский боксер Александр Усик может провести титульный бой, так и не встретившись с чемпионом мира. Эдди Хирн – промоутер обладателя поясов WBA, IBF, WBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа – заявил, что его подопечному, вероятно, придется оставить вакантным титул WBO, если он захочет поединка с Тайсоном Фьюри. Напомним, Фьюри нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и завоевал титул чемпиона по версии WBC.

Пока что Энтони ждет защита звания по линии IBF. Мы писали, что Джошуа встретится с Пулевым 20 июня в Лондоне. А вот что будет потом, попытался спрогнозировать Хирн:

"У Кубрата Пулева появится шанс в июне, а в ноябре или декабре нас ждет бой с Усиком. Правда, Александр в мае будет биться с Дереком Чисорой, в этом бою может случиться что угодно. Если же Джошуа хочет провести поединок с Тайсоном Фьюри, ему придется освободить пояс WBO, который бы оспорили Усик и Джозеф Паркер. Думаю, у них бы получился прекрасный бой".

Вероятность того, что Джошуа и Фьюри захотят провести объединительный поединок – очень велика. Британцы понимают, что могли бы сорвать огромный куш. Правда, не совсем ясно, что будет делать все это время Тайсон, который бился с Уайлдером в феврале. Вариант завоевать титул в бою с непростым новозеландцем Паркером – не самый грустный для Усика.

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