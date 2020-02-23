Фьюри просто смял соперника: статистика ударов реванша с Уайлдером

Победа британского боксера кажется не такой уж сенсационной

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер сенсационно проиграл британцу Тайсону Фьюри и потерял титул. Бой прошел в Лас-Вегасе на легендарной арене MGM Grand. Полная запись боя Фьюри – Уайлдер есть на нашем сайте. Тем не менее, если посмотреть статистику, то победа Фьюри уже не кажется такой сенсационной.

Фьюри нанес за весь бой 267 ударов, 82 из которых достигли цели (30,7%). При этом 160 его ударов были силовыми и 58 из них все же обрушились на соперника (36,3%).

Уайлдер выбросил всего 141 удар за бой, а цели достигли и вовсе только 34 – это мене 25 процентов. При этом, лучший нокаутер современности лишь 18 раз попал по сопернику силовыми ударами, хотя выбросил таких ударов 55 (32,7%).

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Статистика ударов в реванше Фьюри – Уайлдер:

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Напомним, что по ходу боя Уайлдер дважды побывал в нокдауне – впервые в своей карьере. А затем в седьмом раунде рефери остановил бой, когда Фьюри зажал соперника в углу ринга. Эта победа стала для непобедимого Фьюри 30-й в профи, Уалйдер потерпел первое поражение после 42 побед. Также оба боксера имеют в своем активе по одной ничьей – они разошлись миром в первом бою между собой в 2018 году.

После боя Фьюри прямо на ринге исполнил знаменитую песню "American Pie". Неизвестно, что же хотел донести боксер, но то, что он помял соперника, как "пирог", это точно.

Все подробности в спецтеме Реванш Уайлдер - Фьюри

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