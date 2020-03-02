"Достал палку и разогнал хулиганов": как вооруженный битой Усик наводит порядок на улицах города

Известный украинский боксер-супертяж Александр Усик на встрече со студентами рассказал, как в свое время на улице вступился за незнакомую ему пару. Ранее мы писали, что Усику пригрозили первым нокаутом в профи.

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"Как-то я ехал на машине и увидел, что шел парень с девушкой, а к нему пристали другие два парня. Для меня такая ситуация неприемлема. Это за гранью моего понимания. Если он с девушкой, то у него есть иммунитет. Так делать нельзя. Девчонка, естественно, вступилась за него. Я вышел из машины, достал палку, разогнал этих хулиганов.

Почему я достал палку из машины? У меня есть бита, мне подарили. Откуда я знаю, может, нож есть у них... Проходили курсанты мимо, остановились, спрашивали, в чем дело. Не знаю, почему они подумали, что я инициатор этого всего. Может, потому что у меня была бита", – сказал Усик.