Усику пригрозили первым нокаутом в профи: это сделал не Джошуа и не Чисора

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер, накануне одолевший нокаутом американца Шонделла Терелла Винтерса, заявил о намерении под конец года встретиться с Александром Усиком. Более того, Джозеф уже пригрозил, что именно после его удара Усик впервые в своей карьере на профи-ринге будет нокаутирован. Кстати, ранее о реальности боя Усик – Паркер уже высказался промоутер Эдди Хирн.

"Я хочу вернуться в гонку за титул. Надеюсь, мы получим соперника из ТОП-5 или из ТОП-10, – отметил в комментарии FightHype Джозеф Паркер. – Думаю, что в конце года я должен подраться с победителем боя Усик – Чисора. Это бой, который моя команда хотела бы получить. Я с радостью вцепился бы двумя руками за такую возможность. Я хочу драться с лучшими в самых больших поединках. Считаю, что Усик победит Чисору. Боксерские навыки украинца и движения будут слишком быстрыми для Дерека. Но ему также нужно быть осторожным. У Чисоры есть удар"

Паркер vs Усик / Фото: Twitter

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"Я считаю, что Усик будет отличным вызовом для меня. Я тоже умею боксировать. Как закончится наш бой? Я ставлю на себя в любом поединке. Если я хорошо приложусь, то нокаутирую любого", – пригрозил украинцу Джозеф Паркер

Ранее стали известны дата и место боя Александр Усик – Дерек Чисора. Поединок украинского супертяжа и опытного британца пройдет 23 мая на 20-тысячной арене O2 в Лондоне. Это будет второй бой Усика в Королевском дивизионе.

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Видео: Instagram

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