Драться с Ломаченко его возможный "убийца" готов до декабря – не позже

Американский любитель сальто сообщил, при каких условиях выйдет в ринг против украинского Хайтека

Теофимо Лопес. Фото: Reuters

Американский проспект легкого веса Теофимо Лопес (12-0, 11 КО) в интервью Fight Hub TV вызвал на поединок чемпиона WBA и WBO Василия Ломаченко (13-1, 10 КО). Напомним, Лопес на 10 лет младше Васи, а во время одной из словесных перепалок к ресторане отец непобедимого американца пригрозил украинцу, что его сын "убьет" Хайтека в ринге.

"Я хочу боксировать с Ломаченко прямо сейчас, но они будут оттягивать бой, – заявил 21-летний Теофимо Лопес. – Они хотят устроить наш поединок в следующем году. Вот если бы мы могли организовать его в декабре, тогда бы я еще остался в легком весе. Я надеюсь на это, но единственная вещь, которую я не могу вам обещать – это то, как поведет себя мое тело".

Интересно, что между Лопесом и Ломаченко – много общего. Оба любят нокаутировать соперников ударами по почкам. Вася таким образом победил Хорхе Линареса, а Теофимо Лопес при помощи этого приема разделался на днях с 31-летним финном Эдисом Татли.

Кроме того, как Лопес, так и Ломаченко любят эффектно отмечать своим победы, исполняя сальто. Правда, американец делает это все же чаще, чем украинец.

Знаменитое сальто Ломаченко

Знаменитое сальто Лопеса

Как сообщалось ранее, Ломаченко обещают рекордный гонорар за бой с его потенциальным "убийцей". Боксер с гондурасскими корнями обещает озолотить украинского чемпиона, а затем лишить его поясов.

Также сообщалось, что в сети высмеяли Беринчика, который после боя с японцем замахнулся на Ломаченко. Болельщики советуют Денису брать в подмогу Теофимо Лопеса: "Может, в формате два одного у них и будут шансы".

Напомним, уже через месяц, 25 мая, свой бой проведет Александр Усик:



Бокс. Усик – Такам

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