Два обидчика Кличко сойдутся на "Уэмбли": промоутер объявил о поединке Фьюри – Джошуа

По словам представителя "Цыганского короля", уже в 2020 году мы увидим схватку британских звезд супертяжелого веса

Джошуа vs Фьюри / Фото: YouTube

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Поединку двух обидчиков Владимира Кличко – быть! Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что в следующем году намерен устроить бой своего подопечного против Энтони Джошуа, который три недели назад вернул себе пояса чемпиона мира по трем основным версиям IBF, WBA и WBO, перебоксировав в Саудовской Аравии толстяка Энди Руиса.

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Тайсон Фьюри умеет создавать шоу/Фото WWE

"Рождество только что закончилось, но я до сих пор надеюсь получить подарки в виде больших боев, которые я хочу увидеть в 2020 году, – написал на своей странице в соцсети Фрэнк Уоррен. – Санта-Клаус уже принес нам лучший подарок – бой двух сильнейших супертяжеловесов в мире. 22 февраля в Лас-Вегасе Тайсон Фьюри будет драться против чемпиона WBC Деонтея Уайлдера. Однако есть много других подарков, который мы можем получить в 2020 году. Возможно, Фьюри и Уайлдер проведут третий бой летом. Впрочем, я хочу увидеть Тайсона против чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа. Это будет увлекательный ивент для британского бокса. Он может собрать два полных стадиона "Уэмбли"

Смотрите, как Джошуа брал реванш у Руиса

Как мы писали ранее, Энтони Джошуа дал прогноз на битву Фьюри и Уайлдера. "Если бы мне пришлось делать ставку, я бы поставил на Фьюри", – заявил Эй-Джей.

Алина Шатерникова – о Тайсоне Фьюри

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