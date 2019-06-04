Джошуа был нокаутирован еще до боя: вскрылась причина позорного поражения британца от толстяка Руиса

Отец Энтони Джошуа видел, что его сын не готов драться. И пытался отменить поединок. Но к нему не прислушались

Энтони Джошуа. Фото: AFP

Вскрылась подноготная сенсационного поражения британского супертяжа Энтони Джошуа от американца Энди Руиса, нокаутом в седьмом раунде отобравшего у своего соперника чемпионские пояса по версиям WBO, WBA, IBF и IBO. Как оказалось, Джошуа был не готов к бою в Нью-Йорке. И отец британца, понимая это, пытался отменить поединок, однако ему это не удалось.

Запись боя Джошуа – Руис, видео нокдаунов и нокаута

Как сообщает авторитетный портал WorldBoxingNews, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа побывал в нокауте во время подготовки к поединку с Энди Руисом. Во время спарринга Джошуа отправил в нокаут Агит Кабайел. После этого Энтони был в подавленном психологическом состоянии. И отец Джошуа просил промоутера Эдди Хирна отменить бой с Руисом, но Хирн отказался. После сенсационного поражения Энтони, четырежды побывавшего на настиле, его отец выбежал на ринг арены "Мэдисон-сквер-гарден" и прямо там, на месте, высказал Хирну, кстати, являющемуся и сопромоутером Александра Усика, свое недовольство по этому поводу.

Как мы сообщали, толстяк Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет. 29-летний американец перед боем Руис перевесил Джошуа на 9 кг. Вес Энди составил 121,5 кг и оказался рекордным для чемпионов с тех пор, как Николай Валуев в 2008 году с весом 144,4 кг победил однофамильца Энди Руиса – Джона Руиса.

Также сообщалось, что Усик теперь – в отложенных: названы сроки для боя-реванша Джошуа – Руис. Промоутер Эдди Хирн, еще недавно планировавший поединок Джошуа – Усик, теперь о нем и не заикается.

Тренировка Усика перед дебютом в супертяжах

Тренировка Усика

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