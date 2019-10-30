"Джошуа и Руис – просто два мешка, но мама учила меня помалкивать": Фьюри снова в ударе

Британский супертяж считает, что и Энди, и Энтони до него далеко

Тайсон Фьюри / Фото: AFP

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Неугомонная звезда супертяжелого дивизиона Тайсон Фьюри, который готовится завтра дебютировать еще и в рестлинге, все-таки нашел время, чтобы кинуть камень в огород Энди Руиса и Энтони Джошуа, которые 7 декабря устроят реванш за пояса WBA Super, WBO, IBF и IBO в Саудовской Аравии. Напомним, что в бою в Нью-Йорке, состоявшемся в июне, Руис неожиданно победил Джошуа и отобрал у британца все титулы.

"Думаю, Джошуа и Руис – просто два мешка. Им до меня далеко. Но моя мама всегда мне твердила, что если ничего путного сказать не можешь, то лучше помалкивать, так что лучше я сейчас просто прикрою рот", – выдал прямолинейный Фьюри.

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Также Тайсон добавил, что в ближайшем будущем не собирается боксировать нигде, кроме Соединенных Штатов: "Теперь я буду драться только в Америке. Так что если они не захотят лететь в США, что вовсе неудивительно после их последней поездки туда, то придется подождать, пока наш поединок произойдет – это точно". Также мы рассказывали, что скандальный британский супертяж написал и издал свою автобиографию.

Смотрите, что говорил о Тайсоне Фьюри генеральный директор К2 Александр Красюк

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