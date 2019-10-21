Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,9

За маской Фьюри: скандальный супертяж написал и издал свою автобиографию

21 октября, 20:17

Фанаты британца в восторге: "Есть что-то, что он не умеет?"

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри / Фото: AFP

Британский супертяж и линейный чемпион дивизиона Тайсон Фьюри – натура очень многогранная. Сейчас он готовится к дебюту в рестлинге. "Я артист, а там – самые ценные представления", – заявил Фьюри. А тем временем Цыганский король успел написать и подготовить к изданию свою автобиографию "За маской". "Я надеюсь, вам понравится!", – заметил Фьюри на своей страничке в Twitter и предложил подписчикам сделать предзаказ.

Ранее мы писали, что чемпион WBC Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут два боя между собой. Об этом рассказал промоутер Боб Арум.

Вполне вероятно, что книга очень стремительно станет бестселлером, учитывая множество талантов боксера, а также тот факт, что и в жизни он не стесняется в выражениях. Мы писали, что Цыганскому Королю мало реслинга, он хочет захватить мир ММА.

Реклама

Подписчики Тайсона уже в предвкушении книги и уже делают заявки на автограф-сессию. А некоторые просто не перестают восхищаться Фьюри: "Книга, песня с Робби Уильямсон, рестлинг... Есть что-то, что он не умеет?"

Смотрите, что о Тайсоне Фьюри говорил исполнительный директор К2 Александр Красюк.

В тренде
Горилка, сюрпризы для фанатов и град шайб: как в Броварах стартовал Континентальный кубок
Континентальный Кубок проходит на ледовой арене "Терминал" в Броварах

Ранее Цыганский Король проверил состояние Усика перед боем Гвоздик – Бетербиев, немного пообщавшись с украинцем

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

боксер супертяжелый вес Тайсон Фьюри автобиография

Источники: Сегодня|Спорт , Twitter

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Трагедия после триумфа Усика: американский боксер умер от полученных ударов
Трагедия после триумфа Усика: американский боксер умер от полученных ударовБокс
Шикарное зрелище: полная запись уничтожения Усиком Уизерспуна
Шикарное зрелище: полная запись уничтожения Усиком УизерспунаБокс
Усик – Уизерспун: американец отказался выходить на восьмой раунд
Усик – Уизерспун: американец отказался выходить на восьмой раундБокс
Победа Усика омрачена: американский боксер после боя впал в кому
Победа Усика омрачена: американский боксер после боя впал в комуБокс
Во сколько и где смотреть бой Усик – Уизерспун
Во сколько и где смотреть бой Усик – УизерспунБокс
"Тест – не настоящий": Усик получил оценку своего дебюта в супертяжах от Леннокса ЛьюисаБокс

Новости партнеров

Loading...
загрузка...