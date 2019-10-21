За маской Фьюри: скандальный супертяж написал и издал свою автобиографию

Фанаты британца в восторге: "Есть что-то, что он не умеет?"

Тайсон Фьюри / Фото: AFP

Британский супертяж и линейный чемпион дивизиона Тайсон Фьюри – натура очень многогранная. Сейчас он готовится к дебюту в рестлинге. "Я артист, а там – самые ценные представления", – заявил Фьюри. А тем временем Цыганский король успел написать и подготовить к изданию свою автобиографию "За маской". "Я надеюсь, вам понравится!", – заметил Фьюри на своей страничке в Twitter и предложил подписчикам сделать предзаказ.

Ранее мы писали, что чемпион WBC Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут два боя между собой. Об этом рассказал промоутер Боб Арум.

Вполне вероятно, что книга очень стремительно станет бестселлером, учитывая множество талантов боксера, а также тот факт, что и в жизни он не стесняется в выражениях. Мы писали, что Цыганскому Королю мало реслинга, он хочет захватить мир ММА.

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Подписчики Тайсона уже в предвкушении книги и уже делают заявки на автограф-сессию. А некоторые просто не перестают восхищаться Фьюри: "Книга, песня с Робби Уильямсон, рестлинг... Есть что-то, что он не умеет?"

Смотрите, что о Тайсоне Фьюри говорил исполнительный директор К2 Александр Красюк.

Ранее Цыганский Король проверил состояние Усика перед боем Гвоздик – Бетербиев, немного пообщавшись с украинцем

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