Джошуа не будет пытаться нокаутировать Поветкина: "Буду умнее"

Чемпион WBA, IBF, IBO и WBO в тяжелом весе Энтони Джошуа не преследует цели нокаутировать Александра Поветкина. Бой между британским и российским боксерами состоится в субботу, 22 сентября в Лондоне. Ранее мы писали, что Джошуа приберег несколько козырей для Поветкина.

"Когда я смотрю бокс, я хочу увидеть нокаут. Поэтому я прекрасно понимаю болельщиков. Когда дрался Леннокс Льюис, все говорили о том, какой он скучный. Но теперь все говорят о нем как о великом, умном боксере.

Главное в боксе – победить противника. При этом любой соперник выходит на ринг со своей стратегией и со своим геймпланом. У меня есть нокаутерские инстинкты: если появится возможность, я вынесу соперника. Но если такой возможности нет, я буду боксировать умно и просто.

Иногда ты можешь искать нокаут, но нарваться на мощный удар, который перепишет историю. Нет, сейчас (в бою с Поветкиным – прим.) я буду умнее", – сказал Джошуа.

Отметим, что в лагерь Джошуа в качестве спарринг-партнера приедет Владимир Кличко.

Кстати, во время первой пресс-конференции, посвященной предстоящему поединку, Джошуа едва не подрался с другим боксером. Британец устроил словесную перепалку с американцем Джарреллом Миллером, а в ход кулаки не позволили пустить охранники.