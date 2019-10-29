Джошуа – Руис: сопромоутер Усика рассказал, как будут судить реванш года

Эдди Хирн уверяет, что в поединке, который пройдет в Саудовской Аравии 7 декабря, судьи будут нейтральными

Летом Руис уничтожил Джошуа / Фото: AFP

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Сопромоутер Александра Усика британец Эдди Хирн, ведущий дела Энтони Джошуа, рассказал о том, как будут судить реванш его подопечного против американского толстяка Энди Руиса, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Напомним, накануне Руис выполнил кардиотренировку прямо посреди дороги.

Летом Джошуа был избит Руисом в Нью-Йорке / Фото: AFP

"Все предусмотрено контрактом: независимые судьи, независимый рефери, – рассказал об арбитраже повторного боя Джошуа – Руис Эдди Хирн. – Все то же самое, что и в первом поединке. На собрании в Саудовской аравии будут представитель Британского совета по контролю за боксом, представитель Tom Brown Promotions и команда Энди Руиса. Нам прислали список судей из санкционирующих бой органов, которые будут выбраны комиссией. Любой на этом заседании сможет возразить против назначения того или иного судьи, и это будет принято во внимание", – заключил Хирн

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Отметим, что 7 декабря Энди Руис будет защищать титул чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которым завладел после сенсационного избиения Энтони Джошуа в июне. Официальным претендентом на поединок с победителем этого противостояния является Александр Усик.

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Ранее своего фаворита в поединке-реванше Руис – Джошуа назвал экс-чемпион мира в крузервейте американец Джеймс "Бастер" Дуглас по прозвищу Попойка. "Я жду, что Руис снова победит, – заявил Дуглас. – Все, что ему необходимо сделать, – попасть по подбородку".

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Новый дом Энди Руиса. Источник: twitter.com/MichaelBensonn

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