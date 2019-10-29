Россиянин, якобы победивший нокаутом Виталия Кличко, заявил о завершении карьеры

Олег Маскаев в 50 лет решил завязать с выходами на ринг. Кличко-старший называет его лжецом

Олег Маскаев / Фото: Twitter

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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе 50-летний россиянин Олег Маскаев завершил спортивную карьеру. "Пару лет назад я еще был "живой", – заявил в комментарии ТАСС Маскаев. – Мой тренировочный лагерь был всегда в Нью-Йорке, а когда приехал в Калифорнию, то такого же зала не нашел. Поддерживать форму в таком возрасте – это нелегко, забрасывать нельзя. Но выходить на бои на скорую руку – так уже нельзя, это для здоровья нехорошо, да и формы такой не будет уже".

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"Промоутерам в России я предлагал провести бой, силы были, желание было. А сейчас уже выходить на ринг – это как для маленького ребенка первые шаги делать", – заключил Маскаев

Отметим, что Маскаев является бывшим чемпионом в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Последний бой провел 4 ноября 2013 года, одержав победу над британцем Дэнни Уильямсом. А всего на его счету 39 побед (28 нокаутом) при семи поражениях.

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Добавим, что Маскаев утверждает, что в 1990 году на чемпионате вооруженных сил СССР в Ташкенте победил техническим нокаутом Виталия Кличко. Сам Кличко-старший этот факт отрицает. "Маскаев – лжец! Лжец, лжец и лжец! – говорит Виталий Кличко. – Он всем рассказывал, что нокаутировал меня в любительских соревнованиях. Позднее Олег сказал мне, что использовал это для собственной рекламы, и что мне не стоит принимать эти слова всерьез".

Кстати, на профи-ринге Маскаев против братьев Кличко так и не вышел – хотя слухов было хоть отбавляй.

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В 1990 году на чемпионате вооружённых сил СССР в Ташкенте, в полуфинале победил досрочно украинского боксёра Виталия Кличко.

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