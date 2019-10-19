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Эффектный Фьюри и Ломаченко в компании Усика: звездные личности на бое Гвоздик – Бетербиев

19 октября, 12:24

В Филадельфию приехало множество интересных личностей

Артур Бетербиев победил Александра Гвоздика

Артур Бетербиев победил Александра Гвоздика / Фото: Getty Images

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В США проводился бой между украинским боксером Александром Гвоздиком и россиянином Артуром Бетербиевым. Кстати, смотрите полное видео боя Гвоздик – Бетербиев.

Это событие не смогли пропустить звезды мирового бокса, а также известные спортивные личности.

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В черном костюме и с улыбкой до ушей пришел на эту встречу британский боксер Тайсон Фьюри. Цыганский Король находился в отличном расположении духа, ведь ему скоро придет драться в реслинге с бомжом.

Кстати, Фьюри, по дороге к месту, встретил Александра Усика. Проверил его и убедился, все ли с ним в порядке.

Александр, в свою очередь, прибыл поддержать Гвоздика в паре с Василием Ломаченко и Бобом Арумом.

Также среди ВИП гостей оказался и американский боец смешанного стиля Дастин Порье.

Смотрите также: Полное видео супербоя в США между Гвоздиком и Бетербиевым

А вот Тимоти Брэдли и Андре Уорд выступили в качестве экспертов.

Кстати, Гвоздик тепло пообщался с Бетербиевым после боя. Украинский боксер Александр Гвоздик общается с чемпионом мира WBC, IBF россиянином Артуром Бетербиевым после изнурительного боя..

Смотрите также, что предшествовало поединку в Филадельфии между Гвоздиком и Бетербиевым

Все подробности в спецтеме Бой Гвоздик - Бетербиев

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бокс Василий Ломаченко Александр Усик Александр Гвоздик Боб Арум Артур Бетербиев

Источник: Сегодня|Спорт

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