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Экс-чемпион мира был арестован на взвешивании Уайлдера и Фьюри

22 февраля, 10:21

Эдриен Бронер пытался пробраться на сцену

Бывший чемпион мира по боксу по четырем версиям Эдриен Бронер был арестован на процедуре взвешивания Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри в Лас-Вегасе. Бронер пытался пройти в зал, где проходила процедура, но охрана не пустила его внутрь. 30-летний американец отказался добровольно покинуть зал. На место происшествия была вызвана полиция, которая и арестовала Бронера.

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Отметим, что бой Уайлдер – Фьюри пройдет в ночь на 23 февраля. В первом бою между этими боксерами, который состоялся 1 декабря 2018 года, была зафиксирована ничья. Фьюри побеждал по очкам, но дважды побывал в нокдауне.

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Кстати, мы рассказывали когда начало и где смотреть второй бой супертяжеловесов. Отвечаем на главные вопросы перед большим поединком: когда бой, во сколько начало и где смотреть трансляцию.

Напомним, перед повторным боем в среду Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции. Оказывается, "Цыганский король" нелицеприятно отозвался о матери американского чемпиона.

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Уайлдер – Фьюри: когда начало и где смотреть второй бой супертяжеловесов

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Все подробности в спецтеме Реванш Уайлдер - Фьюри

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бокс Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Эдриен Бронер

Источник: Daily Mail / Sport

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