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Названа фраза, из-за которой Уайлдер и Фьюри подрались перед боем

20 февраля, 13:51

"Цыганский король" оскорбил мать Деонтея - и после слов в ход пошли уже руки

Стало известно, почему накануне на дуэли взглядов сцепились Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер. Напомним, "Цыганский король" из Великобритании и действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC из США повздорили накануне матча-реванша, который состоится в Лас-Вегасе утром 23 февраля по киевскому времени.

Отметим, что Уайлдер жестко оттолкнул Фьюри, Тайсон ответил "Бронзовому бомбардировщику" тем же. И не миновать драки, если бы боксеров не поспешили разнять члены их команд.

Как выяснилось, Фьюри оскорбительно отозвался о матери Уайлдера, после чего и произошла стычка, сообщается на странице Sport Bible в Twitter.

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  • Ты третий супертяж в мире! – сказал Фьюри
  • А кто второй? – спросил Уайлдер
  • Твоя мамочка! – ответил британец, и боксеры пустили в ход руки

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Ранее Фьюри назвал раунд, в котором "вырубит" непобедимого Уайлдера. "Цыганскому королю" приснилось, что его реванш с "Бронзовым бомбардировщиком" будет очень скоротечным и завершится в течение шести минут.

В ответ Уайлдер пообещал нокаутировать Фьюри в третьем раунде. По словам американца, его соперник "улетит за пределы ринга".

Уайлдер – Фьюри. Промо боя Видео: Instagram

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Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Источник: Сегодня|Спорт

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