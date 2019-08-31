Экс-чемпион мира рассказал о преимуществах Ломаченко и Кэмпбелла

Тимоти Брэдли после завершения карьеры стал комментатором / Фото: Twitter

Бывший чемпион мира в двух категориях американец Тимоти Брэдли прокомментировал субботний поединок за вакантный титул WBC в легком весе между чемпионом мира по версиям WBA/WBO украинцем Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и обязательным претендентом из Британии Люком Кэмпбеллом (20-2, 16 КО). Мы ведем онлайн боя Ломаченко – Кэмпбелл.

"Я расскажу вам о преимуществах Ломаченко и Кэмпбелла. У Кэмпбелла есть все преимущества: высокий рост, имеет больший опыт выступлений в этой весовой категории, имеет преимущество в массе. Также у него есть преимущество домашней арены. Но единственная вещь, которой у него нет – это то, как он ощущает себя. У него этого нет, а у Ломаченко это есть. Я читал, что Ломаченко сказал о том, что он лучший боец в мире. Он на самом деле в это верит. Я не думаю, что Кэмпбелл верит в то, что он лучший боец в мире. Бокс – это на 90% работа головы. Потому что все приводят себя в форму, все тренируются, но работа твоей головы, психологическая устойчивость, то, как ты натренировал голову – это самая главная вещь. Мозг контролирует все. Ломаченко – это мастер в своем ремесле. Ты можешь иметь все преимущества, но если ты не веришь в свою победу, если ты не веришь в то, что у тебя достаточно умений, – ты уже проиграл бой. Потому что как только тебе станет сложнее, а тебе станет – ты "сложишься". Потому что это то, что ты ожидаешь. Ломаченко фокусируется на себе. Делает себя лучше. Он не беспокоится о Кэмпбелле, потому что знает, если он будет в лучшей форме, никто не побьет его", – заявил Брэдли.

Реклама

Как мы писали ранее, эксперты дают 87 процентов на успех Ломаченко в бою с Кэмпбеллом. Коэффициент на победу украинского боксера равен всего 1.06! Ставку на победу Кэмпбелла можно сделать с котировкой 9.25, а на ничью – 26. Также букмекеры прогнозируют, что бой завершится досрочно около восьмого раунда.

Ломаченко – Кэмпбелл: когда начало и где смотреть драку олимпийских чемпионов

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама