Экс-чемпиона мира "кинул" на огромные деньги его промоутер

Чемпион мира в среднем весе по версии WBC Амир Хан стал жертвой своего бизнес-партнера и промоутера Билла Досанджха. Британский боксер не получил свой гонорар за бой против австралийца Билли Диба.
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Отмечается, что глава промоутерской компании Super Boxing League Досанджх не выплатил гонорар в размере 10 миллионов евро Амиру Хану. Также от невыплат пострадал и оппонент Хана Билли Диб. Все дело в том, что Досанджх организовывал поединок Хана и Диба, после которого перестал выходить на связь. Ни боец, ни его команда происходящее никак не прокомментировали.
Напомним, что в конце марта Александр Гвоздик сохранил за собой чемпионский титул WBC (Всемирного боксерского совета), без труда победив в пятом раунде техническим нокаутом француза Дуду Нгумбу.
Ранее мы писали, что американский дедушка не позволит Гвоздику стать чемпионом мира в стиле Усика. "Никаких турниров": промоутер украинского чемпиона мира WBC не даст ему осуществить свою мечту.
Артем Далакян рассказал нам о чемпионском возрасте, Гвоздике и Ломаченко:
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