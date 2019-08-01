Амир Хан / Фото: Instagram

Экс-чемпиона мира "кинул" на огромные деньги его промоутер https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A5%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A5%D0%B0%D0%BD 2019-08-01T17:03:00+03:00 Бокс Амир Хан потерял 10 миллионов евро

Чемпион мира в среднем весе по версии WBC Амир Хан стал жертвой своего бизнес-партнера и промоутера Билла Досанджха. Британский боксер не получил свой гонорар за бой против австралийца Билли Диба.

Украинско-российская рубка в США: промоутер назвал место проведения боя Гвоздик – Бетербиев

Отмечается, что глава промоутерской компании Super Boxing League Досанджх не выплатил гонорар в размере 10 миллионов евро Амиру Хану. Также от невыплат пострадал и оппонент Хана Билли Диб. Все дело в том, что Досанджх организовывал поединок Хана и Диба, после которого перестал выходить на связь. Ни боец, ни его команда происходящее никак не прокомментировали.

Реклама

Напомним, что в конце марта Александр Гвоздик сохранил за собой чемпионский титул WBC (Всемирного боксерского совета), без труда победив в пятом раунде техническим нокаутом француза Дуду Нгумбу.

В тренде Август начинается с похолодания: синоптик уточнила прогноз погоды

Ранее мы писали, что американский дедушка не позволит Гвоздику стать чемпионом мира в стиле Усика. "Никаких турниров": промоутер украинского чемпиона мира WBC не даст ему осуществить свою мечту.

Артем Далакян рассказал нам о чемпионском возрасте, Гвоздике и Ломаченко:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама