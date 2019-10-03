Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,86
27,16

Емельяненко железом пустил кровь Кокляеву в ресторане: появилось видео

3 октября, 13:31

Скандальный российский самбист перед боем со стронгменом проверил на прочность его лицо вне ринга

Емельяненко атаковал Кокляева

Емельяненко атаковал Кокляева

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко сцепился со своим соотечественником стронгменом Михаилом Кокляевым в одном из ресторанов в центре Москвы. Ранее появились подробности убийства киргизского боксера в России.

Емельяненко vs Кокляев Видео: Instagram

В ходе очной ставки между Емельяненко и Кокляевым, которую организовал спортивный блогер Азамат Бостанов, произошла потасовка. Емельяненко отбросил в Кокляева кепку, и та железной частью рассекла Михаилу бровь. Из раны потекла кровь. "Тихо, тихо. Давайте все остальное – в ринге", – успокаивали участников дуэли взглядов их друзья.

Кокляев после встречи с кепкой Емельяненко. Фото – Instagram

29 ноября Емельяненко и Кокляева ждет поединок на ринге ВТБ-Арены в Москве. Он пройдет по правилам бокса.

Реклама

Читайте также: Пьяный российский боец Александр Емельяненко попал в аварию, пытаясь скрыться от эвакуатора

Отмеитим, что чемпион мира по боевому самбо Александр Емельяненко часто становится участником конфликтных ситуаций. В результате самой резонансной из них он получил реальный срок лишения свободы за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении домработницы.

В тренде
18-летний украинец удивил на чемпионате мира, дважды установив личный рекорд
Михаил Кохан

Также мы писали, что что Александр Емельяненкообвенчался с женой, с которой он перед этим развелся.

А недавноЕмельяненко досталось от коллег за леща ученику. "Позор! Показал силу на слабых", – полетели обвинения в адрес россиянина.

Смотрите, как к возможному бою в ММА готовится боксер Ломаченко

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс UFC Александр Емельяненко Михаил Кокляев

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Карлос Такам ушел от Александра Усика к другому украинцу – Василию Ломаченко
Карлос Такам ушел от Александра Усика к другому украинцу – Василию ЛомаченкоБокс
Соперник Усика чуть не
Соперник Усика чуть не "лег" от великана перед боем с украинцемБокс
"Стиль пьяного Роя Джонса": Усик встревожил фанатов развязной работой с мешкомБокс
Непобедимый американец сокрушил очередную жертву: видео боя Спенс – Портер
Непобедимый американец сокрушил очередную жертву: видео боя Спенс – ПортерБокс
Звезда ММА умерла от аневризмы мозга: у нее осталось двое детей
Звезда ММА умерла от аневризмы мозга: у нее осталось двое детейБокс
Беринчик показал свой убитый мерс на литовских номерах
Беринчик показал свой убитый мерс на литовских номерахБокс

Новости партнеров

Loading...