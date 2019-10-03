Емельяненко железом пустил кровь Кокляеву в ресторане: появилось видео

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко сцепился со своим соотечественником стронгменом Михаилом Кокляевым в одном из ресторанов в центре Москвы. Ранее появились подробности убийства киргизского боксера в России.
В ходе очной ставки между Емельяненко и Кокляевым, которую организовал спортивный блогер Азамат Бостанов, произошла потасовка. Емельяненко отбросил в Кокляева кепку, и та железной частью рассекла Михаилу бровь. Из раны потекла кровь. "Тихо, тихо. Давайте все остальное – в ринге", – успокаивали участников дуэли взглядов их друзья.
Кокляев после встречи с кепкой Емельяненко. Фото – Instagram
29 ноября Емельяненко и Кокляева ждет поединок на ринге ВТБ-Арены в Москве. Он пройдет по правилам бокса.
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Отмеитим, что чемпион мира по боевому самбо Александр Емельяненко часто становится участником конфликтных ситуаций. В результате самой резонансной из них он получил реальный срок лишения свободы за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении домработницы.
Также мы писали, что что Александр Емельяненкообвенчался с женой, с которой он перед этим развелся.
А недавноЕмельяненко досталось от коллег за леща ученику. "Позор! Показал силу на слабых", – полетели обвинения в адрес россиянина.
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