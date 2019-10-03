Емельяненко железом пустил кровь Кокляеву в ресторане: появилось видео

Скандальный российский самбист перед боем со стронгменом проверил на прочность его лицо вне ринга

Емельяненко атаковал Кокляева

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко сцепился со своим соотечественником стронгменом Михаилом Кокляевым в одном из ресторанов в центре Москвы. Ранее появились подробности убийства киргизского боксера в России.

Емельяненко vs Кокляев Видео: Instagram

В ходе очной ставки между Емельяненко и Кокляевым, которую организовал спортивный блогер Азамат Бостанов, произошла потасовка. Емельяненко отбросил в Кокляева кепку, и та железной частью рассекла Михаилу бровь. Из раны потекла кровь. "Тихо, тихо. Давайте все остальное – в ринге", – успокаивали участников дуэли взглядов их друзья.

Кокляев после встречи с кепкой Емельяненко. Фото – Instagram

29 ноября Емельяненко и Кокляева ждет поединок на ринге ВТБ-Арены в Москве. Он пройдет по правилам бокса.

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Отмеитим, что чемпион мира по боевому самбо Александр Емельяненко часто становится участником конфликтных ситуаций. В результате самой резонансной из них он получил реальный срок лишения свободы за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении домработницы.

Также мы писали, что что Александр Емельяненкообвенчался с женой, с которой он перед этим развелся.

А недавноЕмельяненко досталось от коллег за леща ученику. "Позор! Показал силу на слабых", – полетели обвинения в адрес россиянина.

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