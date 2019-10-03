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Головой об асфальт: появились подробности убийства киргизского боксера в России

3 октября, 10:05

25-летний Болот Атакулов повздорил с девушкой, за что был до смерти избит пьяным посетителем бара

Болот Атакулов

Болот Атакулов / Фото: Facebook

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Победитель Кубка России по боксу 25-летний кыргызстанец Болот Атакулов скончался в реанимации областного клинического центра охраны здоровья шахтеров в городе Ленинск-Кузнецкий, куда поступил с тяжелыми травмами.

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"Пациент в тяжелейшем состоянии поступил с черепно-мозговыми травмами в реанимацию 20 сентября, ему оказывалось все необходимое лечение, но травма головного мозга была несовместима с жизнью, после чего он скончался 2 октября", – заявил представитель экстренных служб медицинской помощи Ленинска-Кузнецкого.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель, который во время распития спиртного в баре стал очевидцем ссоры между мужчиной и девушкой. Он решил заступиться за нее, вывел оппонента на улицу и там началась драка, в ходе которой Болота Атакулова сбили с ног и несколько раз ударили головой об асфальт.

Как мы писали ранее, звезда ММА умерла от аневризмы мозга: у нее осталось двое детей. 32-летняя американка Кэти Коллинз по прозвищу Красный Дракон, выигравшая семь боев в смешанных единоборствах, проиграла поединок за жизнь.

Напомним, не далее как два месяца назад от полученных в ринге травм скончался российский боксер Максим Дадашев. Трагедией обернулось первое поражение в карьере Дадашева, после которого он был госпитализирован с отеком мозга.

Позже жена погибшего российского боксера назвала виновного в смерти мужа. "Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в "угол" врача для осмотра. Халатность судьи и непрофессионализм стоили жизни моему мужу", – заявила вдова Максима Дадашева Елизавета Апушкина.

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Источник: Championat.ru

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