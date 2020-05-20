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"Ему руки связали?": Украинский боксер Редкач троллит Василия Ломаченко за скованность на фото

20 мая, 09:10

Андрей Фоменко

Спортсмен, который живет в США, посмеялся над коллегой из Белгорода-Днестровского

Боксер-профессионал Иван Редкач еще разок решил посмеяться над соотечественником Василием Ломаченко. Недавно Редкач предложил Ломаченко зарубу в Лавре под фото с Путиным и Медведевым. Теперь 34-летний спортсмен из Шостки потроллил Васю за то, как он фотографируется со своими поклонниками.

В целом Иван недолюбливает Ломаченко и его кума Александра Усика. Ранее Редкач проехался по Усику за фразу "Крым – божий": "Это лицемерие". Боксер из Лос-Анджелеса по прозвищу "Киллер" выложил в соцсетях ролик из киевского Дворца спорта, на котором чемпион мира делает фото с болельщиками. "Вася и фанаты. Кто ему руки связал", – подписал Редкач видео.

В ответ на свой пост Иван получил как положительные, так и негативные отклики.

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На днях популярный телеведущий раскритиковал гражданскую позицию Усика и Ломаченко: "Их слова не весят ни грамма".

В профессионалах Редкач провел 29 боев: добыл 23 победы, пять раз уступил и однажды свел поединок вничью. Выступает в полусреднем весе ("welter") – до 66,7 кг.

Смотрите, как Ломаченко пытался изучать английский язык

Василий Ломаченко – урок английского Видео: Instagram

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